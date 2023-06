Lukaku | doppietta decisiva con il Belgio Infallibile in nazionale

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilvince la sua seconda partita consecutiva alle qualificazioni degli Europei. Il risultato finale contro l’Estonia è di 3-0,ancora di Romelu. DECISIVO – Romelunon sbaglia mai in. Con ilvince la seconda partita consecutiva alle qualificazioni per i prossimi Europei del 2024. Questa volta la squadra sconfitta è l’Estonia, che cade in casa con il risultato di 3-0. Il giocatore dell’Inter, in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno, segna i due gol decisivi per il successo dei suoi dopo le polemiche nate sulla fascia concessagli dal ct Domenico Tedesco. La prima rete arriva al 37? su assist di Aster Vranckx, la seconda dopo appena 3 minuti su passaggio di Arthur Theate. Il definitivo 3-0 lo ha siglato Johan ...

A Tallinn tutto facile per i Diavoli Rossi dopo le polemiche degli ultimi giorni: in gol ci vacon unasiglata con la fascia da capitano, ora per lui vacanze e la speranza di giocare ...Il video del gol di Romeluin Estonia - Belgio: il capitano dei Diavoli Rossi segna ancora e risponde sul campo alle polemiche sulla fascia innescate da Courtois. Con questa rete sono due in pochi giorni, in attesa di ...A cominciare dal Belgio di, che farà visita all' Estonia : proprio 'Big Rom ', che con la ... Il 'cigno di Sarajevo', al passo d'addio con l'Inter, potrebbe anche mettere a segno una, ...

Qual. Euro 2024: Milik-gol ma la Polonia regala la storia alla ... Calciomercato.com

Romelu Lukaku scatenato col suo Belgio. Nel match contro l’Estonia valido per le qualificazioni ai prossimi Europei, Big Rom ha segnato due gol in tre minuti. Prima al 37’, poi al 40’, sono così 6 in ...Il Belgio trova subito il raddoppio contro l’Estonia. Al 40' cross basso dalla sinistra di Theate, Lukaku anticipa tutti sul primo palo e devia in rete per la doppietta personale e 2-0. Gol numero 75 ...