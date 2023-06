L' Ue chiede agli Stati membri 66 miliardi per Ucraina | migrazioni e competitività

(Di martedì 20 giugno 2023) La Commissione Ue ha chiestodi fornire 50di euro in più per sostenere l'nei prossimi quattro anni. "Questa riserva finanziaria ci permetterà di calibrare il nostro ...

In generale, inoltre, Bruxelles ha chiestoStati membri di stanziare un totale di 66 miliardi per sostenere, oltre all'Ucraina, le questioni migratorie e per proteggere la competitività ...... la Cina ha chiaramente indicatoStati Uniti i gravi difetti della sua politica nei confronti della Cina e quello più rappresentativo è la questione di Taiwan, hanno detto gli esperti. "Se gli ...... di riconoscre "iscritti la possibilità di percepire il montante finale, senza prelievo ... In generale l'associazione "che il trattamento fiscale della previdenza complementare italiana sia ...

L'Ue chiede agli Stati membri 66 miliardi per Ucraina, migrazioni e ... Il Sole 24 ORE

Strumento per competitivita' e revisione bilancio dell'Unione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - La Commissione europea chiede agli Stati Ue 'un rafforzamento limitato di 10 miliard ...(wn24)-L’Aquila – Sono oltre 10mila glistudenti abruzzesi che da domani si apprestano ad affrontare gli esami di maturità. Così il pensiero dell’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale s ...