L’Udinese si separa dal d.t. Marino. Arriva Balzaretti

Le strade di Udinese e Marino si separano, l'ipotesi Balzaretti per sostituirlo RaiNews

Deulofeu, Becao e Pereyra sono tre elementi che l’Udinese al momento rischia di perdere. I primi due hanno il contratto in scadenza nel 2024, al Tucu scade tra 10 giorni e per ora non si vedono fumate ...Pierpaolo Marino non sarà più il direttore dell'Udinese. Questa la nota ufficiale del club: "Al termine della stagione sportiva 2022/2023, Udinese Calcio e Pierpaolo Marino ...