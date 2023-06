Luciana Littizzetto a Tú Sí Que Vales | l’epico commento di Sabrina Ferilli

La notizia del doppio impegno professionale ditra Discovery e Mediaset suscita, però, qualche dubbio ai detrattori, visto che la comica torinese ha di fatto raddoppiato i suoi ...L'arrivo diin Mediaset non ha lasciato indifferenti i colleghi della comica. Oltre a sbarcare su Discovery assieme a Fabio Fazio, la torinese prenderà anche il posto di Teo Mammuccari nella ...La 'partigiana'è già scesa dalla montagna. Il giornalista Antonello Piroso con un tweet sintetizza la parabola della comica che ha seguito Fabio Fazio a Discovery dopo l'addio alla Rai. Per lei, ...

Luciana Littizzetto, comica divisiva per i motivi sbagliati (la vera domanda è: fa ridere o no) Corriere della Sera

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Luciana Littizzetto. Stando a quanto ha rivelato Dagospia infatti sembrerebbe che l’amata comica, che in queste settimane ha ...Rita Dalla Chiesa sull'approdo della comica a Tu si que vales confessa: "Non giudico" Ieri il portale di news Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a ...