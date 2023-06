Luca Vetrone secondo a L’Isola dei Famosi | tutte le percentuali

Leggi su biccy

(Di martedì 20 giugno 2023) Entrato adeicome ‘nip’ con una sfida insieme a quel belloccio di Jhonatan Mujica,ha fatto un po’ di difficoltà ad emergere e raccontarsi. Con il passare delle settimane però il ragazzone ha stretto diverse amicizie, ha cominciato a parlare di sé ed ha conquistato il pubblico. Il bel romagnolo è arrivato in finale e ha battuto una delle favorite, Cristina Scuccia (67% contro il 33), subito dopo – nel televoto eliminatorio ‘chi vuoi far uscire?’ – ha mandato a casa Alessandra Drusian (45% lui, 55 lei), poi ha sfidato al televoto Pamela Camassa (37% lui, 67% lei) ed ha avuto la meglio anche con lei e alla fine ha battuto anche Andrea Lo Cicero (40% contro il 60%). Per la finalissima il 28enne ha dovuto sfidare Marco Mazzoli, ma con lui non ce l’ha fatta. Il conduttore ha vinto con il 62% ...