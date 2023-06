L' Olimpia a un passo dalla vittoria | ma la Virtus ha voglia di riscatto

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 giugno 2023) “Milano la settima in casa non la perde mai e poi mai”. Il vecchio saggio del basket che ci accompagna fuori dal Forum dopo il successo dell’in gara 5 con la, non ha dubbi. Lui è uno che guarda le statistiche, ma anche gli occhi dei giocatori. Ci legge quello che non riusciamo ancora a vedere: lo scudetto del basket a due tappe dall’arrivo ha trovato il suo vincitore. Ma la serie finale di quest’anno ci sta insegnando che nulla è scontato quando in campo ci sono queste sue squadre, le più ricche, ma anche le più complete d’Italia. In gara 4 Milano ha recuperato 18 punti rischiando poi di vincere ai supplementari. In gara 5 Bologna ha quasi rimesso la testa fuori dall’acqua dopo essere sprofondata a meno 13. Sono due squadre che non mollano e non muoiono mai. Ma è terribilmente difficile se non impossibile vincere quando due dei tuoi ...