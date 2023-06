Locarno 2023 | Tsai Ming-liang riceverà il Pardo alla carriera

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 giugno 2023) Il regista e sceneggiatore di cultosarà onorato con ilnel corso del Festival di. Il maestro taiwanesesarà onorato con ilnel corso del Festival di. Il cineasta ritirerà il riconoscimento nella serata di domenica 6 agosto in Piazza Grande, mentre il 3 agosto sarà protagonista di un panel sul futuro del cinema moderato da Kevin B. Lee. In omaggio al suo lavoro nell'ambito del cinema e dell'arte contemporanea, durante il Festival sarà proiettato Days (2020), e una mostra di sue opere sperimentali, accessibile per tutta la ...