“Lo avevo già denunciato ma non è servito a niente” | il racconto choc di Michela | scampata agli spari dell’ex

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Da quando ho presentato la prima denuncia, la situazione è solo peggiorata”. È ancora sottoPrincipe, la 48enne di Sperone, in provincia di Avellino, che ieri pomeriggio, dopo un inseguimento in auto, è stata ferita a colpi di pistola dal suo ex convivente, il 41enne Pellegrino Crisci, residente nello stesso comune della donna, che è poi stato bloccato dai carabinieri.affida paure e delusione ai microfoni dell’emittente Telenostra, mentre lascia l’ospedale ‘Moscati’ di Avellino, dove ieri era stata ricoverata per le ferite dei due colpi sparati da Crisci che l’hanno raggiunta al braccio sinistro. La donna racconta della sua prima denuncia. Nel dicembre del 2021, spiega, venne picchiata selvaggiamente dall’allora convivente che con un pugno le ruppe il naso. “Sono stata lasciata sola, ...

