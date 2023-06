LIVE – Sonego-Karatsev | primo turno Atp Halle 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 20 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(erba). Ghiotta chance per il tennista azzurro, che all’esordio in Germania non affronterà Nick Kyrgios, costretto al forfait per infortunio, bensì il lucky loser. Il russo rappresenta comunque un ostacolo da non sottovalutare, tuttavia su erba fa meno paura rispetto ad altre superfici, non a caso sarà Lorenzo a scendere in campo con i favori del pronostico. Entrambi reduce dal secondoa Stoccarda,è avanti 3-1 nei precedenti ma ha perso il più recente, lo scorso anno a Metz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, cone ...

In caso di successo Sinner esi affronterebbero al secondo turno. 19 giugno 2023SEGUI ILPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI L'esordio diandrà in scena lunedì 19 giugno o martedì 20 giugno (da definire in base all'ordine di gioco, che verrà pubblicato ...Tra gli altri troviamo Matteo Berrettini (finalista nel 2021), Lorenzo Musetti, Lorenzoe ... Disponibile anche in streaming, scaricando l'app SKY Go per smartphone e tablet, con sistemi ...

LIVE Sonego-Karatsev, ATP Halle 2023 in DIRETTA: c'è il lucky loser russo al posto di Kyrgios OA Sport

Oggi, martedì 20 giugno, Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca il piemontese sarà chiamato a un impegno non semplice, al cospetto del russo Aslan Karatsev, ins ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sonego-Karatsev, match di primo turno dell'edizione 2023 dell'ATP 500 di Halle (Germania): il to ...