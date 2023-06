LIVE Sonego-Karatsev 6-2 3-6 6-2 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | l’azzurro la spunta al terzo set e si qualifica per gli ottavi

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 14.11 Potrebbe profilarsi un derby azzurro al secondo turno: infattiaffronterà il vincente della sfida tra Richard Gasquet e Jannik Sinner, in questo momento impegnati nelset. 14.10 Le statistiche mostrano comeabbia dominato il match: 15 ace, 75% di punti vinti con la prima e solamente 7 errori non forzati concessi da. Invecenon è riuscito a dare continuità al suo gioco, commettendo 6 doppi falli e 21 gratuiti. 6-2 GAME, SET AND MATCH! Non passa il rovescio disull’accelerazione ...