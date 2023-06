LIVE Sonego-Karatsev 6-2 3-6 0-0 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | inizia il terzo e decisivo set

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima vincente per l’azzurro. 15-30 A segno il russo con lo schiaffo al volo. 15-15 Non passa la risposta di rovescio di. 0-15 Nonbene l’azzurro commettendo il secondo doppio fallo dell’incontro.SET 13.32il setal servizio. 13.31 Rientra in questo momentodopo il toilet break. 13.29 Intanto ha perso Andrea Vavassori, sconfitto da Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-3 6-4. 13.26 E’ decisamente calato al servizio l’azzurro, il quale è passato dal 93% al 62% di punti con la prima, ottimo invece il dato relativo al russo (80%). 3-6 SET! Se ne va la risposta di rovescio dell’azzurro, il moscovita si ...

Al via l' Atp 500 di Halle , in Germania. Si parte subito con il debutto dei due azzurri iscritti al tabellone: Jannik Sinner sfida il francese Gasquet, mentre Lorenzose la vedrà contro il russo Karatsev (lucky loser dopo il ritiro di Kyrgios). Segui i match in diretta.SEGUI ILDI- KARATSEV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Karatsev scenderanno in campo oggi (martedì 20 giugno) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro ...Quest'ultimo proverà a raggiungere gli ottavi di finale, dove si troverebbe di fronte uno tra il connazionale Lorenzooppure il lucky loser russo Aslan Karatsev. SEGUI ILDI SINNER - ...

LIVE Sonego-Karatsev, ATP Halle 2023 in DIRETTA: il lucky loser russo al posto di Kyrgios OA Sport

I due azzurri debuttano nel torneo sull'erba: l'altoatesino sfida Gasquet, il torinese se la vedrà contro Karatsev ...Nel primo turno dell'ATP di Halle Jannik Sinner scenderà in campo contro il veterano Gasquet: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...