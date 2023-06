LIVE Sonego-Karatsev 1-0 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro nel primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Dritto inside-out vincente del russo. 15-15 A segnocon lo schiaffo al volo di dritto. 0-15 Doppio fallo. 1-0prova a venire a rete, ma il russo viene infilato dal passante lungolinea di dritto delche parte come meglio non poteva in questo match. 15-40 Si ferma ancora in rete il dritto di, due palleper. 15-30 Il nastro blocca il dritto del moscovita. 15-15 Servizio e dritto vincente per il russo. 0-15 Risposta profonda dicol dritto, finisce in corridoio il recupero diSET 12.06 Tutto pronto per il via del ...