LIVE Sinner-Gasquet 6-3 5-7 6-2 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | vittoria importante per l’azzurro Sarà derby con Sonego

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:47 11 ACE, due doppi falli ed il 79% di punti trasformati quando ha messo in campo la prima di servizio per. 44% di punti vinti con la seconda invece per il francese, che alla battuta ha patito le pene dell’inferno. 14:46 Agli ottavi cidunque un interessantetra Jannike Lorenzo. Quest’ultimo ha piegato in tre set il russo Aslan Karatsev. JANNIKb. RICHARD6-3 5-7 6-2. Con ...

Al via l' Atp 500 di Halle , in Germania. Si parte subito con il debutto dei due azzurri iscritti al tabellone: Janniksfida il francese Gasquet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il russo Karatsev (lucky loser dopo il ritiro di Kyrgios). Segui i match in diretta....diventare protagonista di un derby tutto italiano insieme a Jannik, sempre che l'altoatesino riesca ad avere la meglio nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. SEGUI ILDI ...SEGUI ILDI- GASQUET PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Gasquet scenderanno in campo oggi (martedì 20 giugno) . I due giocatori sono pianificati come primo incontro ...

Diretta Atp Halle: segui Sinner e Sonego LIVE Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Gasquet. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di ...I due azzurri debuttano nel torneo sull'erba: l'altoatesino sfida Gasquet, il torinese se la vedrà contro Karatsev ...