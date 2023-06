LIVE Sinner-Gasquet 6-3 5-7 2-1 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | break in avvio di terzo set per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle del contro. Lungo il rovescio incrociato dell’altoatesino. 15-30 Palla corta di rovescio e chiusura con il dritto in avanzamento da parte di. 15-15 Servizio e dritto a segno per. 0-15 In corridoio il rovescio in contropiede del numero uno italiano. 1-2 Game. Servizio vincente del francese, che riemerge dallo 0-40 ma resta indietro di un. AD-40 Perde il controllo del dritto inside out. 40-40 Passante in corsa vincente spettacolare di, che non molla. 30-40 Jannik capisce le intenzioni di contropiede dell’avversario, ma manca l’appuntamento con il passante. 15-40 Largo il rovescio incrociato di ...