LIVE Sinner-Gasquet 6-3 4-5 | ATP Halle 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game. Colpisce male la risposta di rovescio, che dopo il cambio di campo servirà pernel set. AD-40 Ottima prima al centro di. 40-40 Si resta in questo nono gioco con il recupero diche sorprende l’avversario. AD-40 Gran contropiede con il dritto in allungo in uscita dal servizio del francese. 40-40 Brutto errore di Jannik, che manda a metà rete il rovescio incrociato. 40-AD Palla break. Largo il rovescio anomalo di. Seconda chance. 40-40 Ottima risposta potente e centrale dell’altoatesino. AD-40 Si ferma sul nastro il recupero con il rovescio in back del. 40-40 Peccato. Jannik riesce ad arpionare la risposta, ...