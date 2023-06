LIVE – Alcaraz-Fils | primo turno Atp Queen’s 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

(Di martedì 20 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 500 delin programma dal 19 al 25 giugno. Esordio assoluto nel torneo londinese per il fenomeno spagnolo, che negli ultimi due anni sull’erba ha giocato esclusivamente Wimbledon. Nonostante i favori del pronostico dalla sua parte, pernon si prospetta una passeggiata dato che se la vedrà contro un avversario in forma come. Il francese ha superato le qualificazioni e ha un gioco molto potente che potrebbe essere favorito dall’erba. Si può dire però lo stesso dell’ex numero uno al mondo, che dalla sua ha anche un po’ d’esperienza in più. Il match sarà il secondo di giornata a partire dalle 13:00 e ...

PEPPERSTONE ATPNEXT GEN RACE, TOP 20 (19 - 06 - 23) 1 Carlos(ESP) 4.175 punti 2 Holger Rune (DEN) 2.485 3 Lorenzo Musetti (ITA) 885 4 Arthur Fils (FRA) 693 5 Ben Shelton (...Qui infattisarà di scena nell'ATP 500 che SuperTennis trasmetterà da lunedì. Tutti gli incontri del torneo prodotti per la tv saranno disponibili,e on demand, senza interruzioni, sulla ...Qui infattisarà di scena nell'ATP 500 che SuperTennis trasmetterà da lunedì. Tutti gli incontri del torneo prodotti per la tv saranno disponibili,e on demand, senza interruzioni, sulla ...

LIVE Alcaraz-Djokovic, Roland Garros 2023 in DIRETTA: alle 14.45 la super sfida dell'anno OA Sport

Find out how to bet on Carlos Alcaraz at the cinch Championships, including futures odds, tournament information and more.Alcaraz has won a Grand Slam, has 10 ATP titles, and has been a major player on the scene for over two years. Meanwhile, this is Fils’ first year on the ATP Tour, and although he’s got a recent title ...