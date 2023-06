Litigano per una mancata precedenza | 39enne colpito al volto da un pugile | è in coma

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023) Finito indopo una banale lite per una. Unè ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo aver ricevuto un forte pugno alche gli ha fatto sbattere la testa. Dopo la lite, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Castelfranco Veneto, l’aggressore si è dileguato, lasciando l’uomo a terra con la fidanzata, che ha subito chiamato i soccorsi. Al loro arrivo, i carabinieri hanno raccolto la testimonianza della fidanzata, che ha consentito l’identificazione dell’aggressore. Si tratterebbe di un giovane padovano che frequenta una palestra di pugilato della città. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, il 23enne è in libertà ma è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni. Il, residente a ...