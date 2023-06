L’Isola dei Famosi | vince Marco Mazzoli | il vincitore rivela a chi dedica la vittoria

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 giugno 2023)dei, la 17esima edizione è stata vinta da: la reazione del naufrago in direttadei, la 17esima edizione è iniziata lo scorso 17 aprile per tutti i naufraghi. I concorrenti in questi due mesi hanno vissuto numerosissimi alti e bassi, tra confronti, scontri e chiarimenti. La nuova edizione condotta da Ilary Blasi si è conclusa con ladi. La conduttrice Ilary è stata affiancata in studio da due eccezionali opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e direttamente dall’Honduras dall’inviato Alvin. Leggi anche –> Helena Prestes in studio per la finale rompe il silenzio: “E’ tutto vero, non c’è recitazione” La reazione del… Nel corso della ...