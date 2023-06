L' incontro tra Meloni e Macron | D' accordo su migranti e patto di stabilità

Leggi su agi

(Di martedì 20 giugno 2023) AGI - "Italia e Francia sono due nazioni legate, due nazioni importanti, centrali e protagoniste in Europa. Due nazioni che in un momento come questo hanno bisogno di dialogare perché molto convergenti sono gli interessi comuni". La presidente del Consiglio, Giorgia, si è espressa così nella dichiarazione congiunta all'Eliseo con il Presidente francese, Emmanuel. L'con la stampa si è svolto prima del bilaterale. "Io e il Presidenteci siamo già incontrati diverse volte, a margine dei vari vertici internazionali in questi mesi, e abbiamo avuto già modo di discutere dei principali temi, sia del rapporto bilaterale sia dell'attualità mondiale, ma chiaramente l'di oggi può permetterci di passare in rassegna i temi più importanti, per capire come rafforzare il nostro ...