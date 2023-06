L' importanza di proteggere la biodiversità

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 giugno 2023) Molto spesso, per sottolineare l’della salvaguardia del nostro ambiente e in definitiva dell’intera biosfera, si ricorre alla dimostrazione di determinati benefici che un ambiente meno sfruttato e modificato dall’azione dell’uomo apporta. Argomenti inoppugnabili sono via via esposti per illustrare gli effetti del degrado degli ecosistemi sulla nostra salute, dell’alterazione climatica sulle nostre società e sulla nostra sicurezza, della diminuitasulle capacità tamponanti e di riciclo dell’ambiente e via continuando fino agli argomenti di tipo finanziario, ove la produttività economica di ambienti ad altro impatto antropico è paragonata a quella di altri meno soggetti all’azione dell’uomo. Ognuno di questi argomenti abbia i suoi meriti, nonostante la complessità e qualche volta la fragilità delle corrispondenti analisi in ...