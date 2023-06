Il ministro Salvini, che stimo, è molto attento a questo tema e mi stupisce il fatto che voglia aumentare ildiseppur in alcuni tratti autostradali'. Lo afferma Cosimo Ferri, già ......prossimo allo zero - l'esecutivo pensa alla tratta dell'A8 Milano Laghi con 5 corsie - il... ma al contempo proponga di aumentare i limiti disulle autostrade". Con queste parole Angelo ..."Sono convinto che su alcune tratte italiane possa essere preso in considerazione" Ildi 130 km orari in autostrada potrebbe essere superato in alcuni tratti. Lo ipotizza Matteo ...diin ...

I limiti di velocità in autostrada Potrebbero abbassarsi AlVolante