Licenziamento valido anche se la raccomandata è tornata indietro | le cose a cui fare attenzione

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 giugno 2023) Secondo la Cassazione, unpuò esserequando la. Ilpotrebbe esserequando unatorna. È, infatti, necessario prestaread alcuni comportamenti. Spesso chi riceve unae non la ritira pensa che, così facendo, possa in qualche modo “scappare” dal suo contenuto, ma così non è. Ilpuò esserese non si ritira una– ilovetrading.itLa Cassazione chiarisce alcuni punti in merito. In questo caso specifico, per quanto riguarda la validità di una ...