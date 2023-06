“Li hanno scoperti” Temptation Island 2023 | per loro si mette male a pochi giorni dal via

Leggi su tuttivip

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo esserne rimasti orfani lo scorso anno, finalmente gli spettatori diconosceranno i protagonisti di una nuova edizione interamente nip. In totale sette le coppie che si sono prestare al gioco della tentazione e ognuna ha destato diverse perplessità. Oggi la segnalazione per Gabriella e Giuseppe. Giusto qualche ora fa l’esperto di gossip e televisione Amedeo Venza aveva diffuso una segnalazione su uno tra i sette fidanzati di2024. Avrebbe partecipato solo per lasciare definitivamente la dolce metà che “tanto” già tradiva sempre. Invece su Gabriella e Giuseppe tutt’altro tipo di retroscena., la scoperta sull’ultima coppia Questa volta a pubblicare l’ultima segnalazione su una delle coppie di ...