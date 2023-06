Lgbt | Zan | ' sindaco Padova ha agito in interesse supremo minori | come dice Consulta'

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il Pd esprime massima vicinanza aldiGiordani per non girarsi dall'altra parte, in assenza di una legge che tuteli tutti i figli del Paese. Giordani,tanti altri sindaci, ha sempreindicato dalla, nell'dei". Così Alessandro Zan su twitter.

...detta di Alessandrodel Pd, autore nella scorsa legislatura della proposta non approvata sull'omofobia, questa legge porta "un attacco pesantissimo alle famiglie arcobaleno ed alla comunità. ...Sul tema dei diritti della comunitàla stigmatizzazione procede ancora spedita: titoli di ... l'allontanamento di qualsiasi riconoscimento istituzionale, dal momento che pure la leggeè stata ......concesso e poi tolto dalla Regione Lazio ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità+. dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Nicola Zingaretti, da Elly Schlein ad Alessandro. Tra ...

Lgbt: Zan, ‘sindaco Padova ha agito in interesse supremo minori ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Il Pd esprime massima vicinanza al sindaco di Padova Giordani per non girarsi dall’altra parte, in assenza di una legge che tuteli tutti i figli del Paese. Giordani, come ...La Procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli ...