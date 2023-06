L'accoglienza nella Chiesa delle persone, il ruolo dellee l'eventualità di aprire per loro il diaconato, la possibilità di avere sacerdoti sposati. Sono alcuni dei nodi emersi dalle consultazioni del Sinodo in tutto il mondo. I ...... per cui "sulla assoluta pericolosità di questa condotta nei confronti dellee nei confronti ... questa legge porta "un attacco pesantissimo alle famiglie arcobaleno ed alla comunità. Dei ...Per organizzare il suo contrattacco Elly schiera un tris did'assalto. Le case abusive - ... "Da grande lavorerò per una Ong e mi batterò sempre per i diritti", aveva annunciato a 25 anni. ...

Lgbt, donne e preti sposati, i nodi della Chiesa al Sinodo - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gli istituti penitenziari sono organizzati assumendo l’eterosessualità come la norma. La testimonianza dell’avvocatura per i diritti della comunità ...L'accoglienza nella Chiesa delle persone Lgbt, il ruolo delle donne e l'eventualità di aprire per loro il diaconato, la possibilità di avere sacerdoti sposati. Sono alcuni dei nodi emersi dalle consul ...