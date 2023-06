L’ex-sindaco di Lodi | Uggetti | assolto dopo 7 anni e 4 processi Raimondo FdI | avviare una riflessione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 giugno 2023)oltre settee quattrosi chiude con un’assoluzione “non punibilibilità” per la “particolare tenuità del fatto” l’iter giudiziario per turbativa d’asta deldi, Simone, proprio nei giorni in cui si sta dibattendo la riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni, che interessa, in particolare, proprio gli amministratori locali. “Siamo felici e sollevati dell’esito, ma una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini”, è il commento a caldo del-primo cittadinoche la terza sezione penale della Corte d’appello di Milano lo ha, ritenendo lui e i coimputati Cristiano ...