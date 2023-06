L' ex sindaco di Lodi è stato assolto nell' appello bis

(Di martedì 20 giugno 2023) L'exdiSimone Uggetti, tra gli imputati a Milano nel processo d'bis per una turbativa d'asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte, èin quanto non ...

Assolto perché "non punibile" per la "particolare tenuità del fatto". Si chiude così, in modo definitivo, la vicenda giudiziaria di Simone Uggetti, l'exdel Pd diche nel 2016, quando era primo cittadino, per una presunta turbativa d'asta, relativa ad una gara di gestione di piscine scoperte, era anche stato arrestato e aveva trascorso ...L'exdiSimone Uggetti, tra gli imputati a Milano nel processo d'appello bis per una turbativa d'asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte, è stato assolto in quanto non ..."Una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini". Sono le prime parole dell'exdi, Simone Uggetti, che si dice comunque "felice e sollevato" dall'assoluzione della corte d'appello di Milano. "Sono stati sette anni di sofferenza incredibile mia e delle altre persone ...

