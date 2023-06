L’ex Milan all’Inter | il bomber pronto per i nerazzurri

Leggi su rompipallone

(Di martedì 20 giugno 2023) Marotta e Ausilio alla ricerca del sostituto ideale di Edin Dzeko. Non solo Scamacca e Thuram: spunta una nuova ipotesi di mercato per i: si tratta di un ex. Dopo aver concluso la stagione 2022/2023 con qualche rammarico di troppo, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a rimettersi in carreggiata per non deludere le aspettative in vista della prossima annata. Il primo step, concordato con la società, sarà cercare di capire le priorità, sia del mercato in entrata che in uscita, del club nerazzurro. Tra queste figura senza alcun dubbio la ricerca ad un numero 9 puro che possa andare a colmare la partenza di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, infatti, a breve terminerà il suo contratto con l’Inter e, visto il mancato rinnovo, sarà libero di accasarsi altrove. Il Fenerbahce con ogni probabilità sarà la sua prossima avventura biennale. In tal ...