L' ex giudice Davigo condannato a un anno e tre mesi Rivelò il segreto sui verbali della Loggia Ungheria

Secondo ilche lo ha dichiarato innocente, si era fidato di ciò chegli aveva detto. E cioè che le regole della rivelazione del segreto d'ufficio non valessero per i consiglieri del ...... dopo aver termine il tirocinio, prenderanno le funzioni di pm o dinei prossimi giorni. "... Per finire, Piercamillo, ex pm di Mani pulite, idolo dei giustizialisti nostrani e per il ...... che onerano ildi considerare la natura del tutto eccezionale della privazione della ... Il processo aCon l'udienza del 20 giugno si concluderà il dibattimento del processo di primo ...

L'ex giudice Davigo condannato a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto Affaritaliani.it

Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi di reclusione Piercamillo Davigo. Lo storico ex pm del pool Mani Pulite, ex giudice di Cassazione ed ex componente del Csm è finito a processo ...La sentenza sulla presunta Loggia Ungheria accoglie la richiesta della pubblica accusa. La difesa: "Profonda tristezza, faremo appello" ...