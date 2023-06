Letizia Ortiz | una regina casual | le sue sneakers preferite

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 20 giugno 2023)è diventata un’icona di stile. La sua bellezza non conosce tempo, anche se ne è passato da quando è diventataconsorte del re Filippi VI di Spagna. Impeccabile in ogni occasione, riesce ogni volta a sfoggiare il giusto look. Eppure, sembra che lanon rinunci nemmeno alla comodità nei suoi outfit regali. Ecco quali sono le sue. Dai look incantevoli ed eleganti sfoggiati in occasione delle sue uscite pubbliche, agli outfit floreali che diventano anche omaggi memorabili, ladi Spagna riesce sempre a mettere d’accordo tutti quando si presenta in pubblico. Ma non rinuncia nemmeno alla sobrietà e alla comodità a seconda delle occasioni. Spesso, infatti,ha sfoggiato ...