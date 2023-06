L’estate militante e altri formidabili tormentoni di Elly Schlein

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Insieme a quelle di Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Diodato ha sfiorato la citazione dei Righeira con «» che suona tanto come la mitica «sta finendo» ma insomma ierisi è difesa contrattaccando lanciando sette punti di iniziativa politica – «», appunto – e alla fine pure sfidando la minoranza (il refrain «mettetevi comodi», cioè non provate a logorarmi): e per la prima volta con questa chiarezza quelli, i riformisti, gliene hanno dette quattro e Lorenzo Guerini le ha risposto: «Nessuno vuole azzoppare la segretaria e per quel che mi riguarda assicuro come sempre piena disponibilità e aiuto. Ma con franchezza devo dirti che la parte finale della tua relazione è stata inutilmente polemica», cosicché alla fine si ...