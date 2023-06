L’estate caldissima di Kevin Costner | con la quasi ex moglie è guerra totale

Leggi su amica

(Di martedì 20 giugno 2023) Sarà un’estatequella di. Che ha appena iniziato unacampale contro l’exChristine Baumgartner. L’ex modella ha chiesto il divorzio all’attore due mesi fa. Ecco che cosa sta succedendo (foto Getty) Parafrasare il leggendario titolo del film Ladei Roses è ormai un cliché. Ma non si sbaglia mai. Perché anche in questo caso, lo scontro tra due ex coniugi èe senza esclusione di colpi. Forse non li vedremo in tribunale come Johnny Depp e Amber Heard. Ma la battaglia rischia di trasformarsi nel sequel di “Brad Pitt contro Angelina Jolie“. Non si mette bene, insomma, pere laexChristine Baumgartner. Ciò che li attende è ...