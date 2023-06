Legora | anteprima della collezione primavera-estate 2024 | giovedì 27 appuntamento al Museo di Pietrarsa

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) Stile, eleganza e arte tornano a dialogare insieme alFashion Show. Martedì 27 giugno dalle ore 20 nelNazionale Ferroviario diAlessandropresenta laSpring Summernelle due linee Alessandroe Atelier. In passerella sfileranno l’amore per la donna, per le sue forme e la sua innata eleganza. I capi delle collezioni porteranno in scena una donna che nonostante le possibili imperfezioni vuole sentirsi bella, chic e sensuale allo stesso tempo e riesce ad indossare le creazioni del brand con tale naturalezza e sicurezza di sé come se le fossero cucite addosso. Gli obiettiviIl processo creativo rappresenta la fase più complessa e delicata per un fashion designer, la cui “lampadina” non si accende ...