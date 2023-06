Lecce | UFFICIALE | Baroni non è più l’allenatore giallorosso

(Di martedì 20 giugno 2023) Ora è: Marconon è piùdel. Le parti non hanno trovato l’intesa per proseguire insieme Ora è: Marconon è piùdel. Di seguito riportiamo il comunicato del club. COMUNICATO – A seguito degli incontri intervenuti tra la società eMarcoed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno. La proposta dell’U.S.di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dele del suo staff non ha trovato accoglimento. Dopo due ...

, ile Baroni si separeranno. Gli ultimi incontri tra Corvino e il tecnico toscano hanno portato a galla visioni diverse sul futuro che hanno poi costretto il divorzio tra le parti. Da ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... in attesa del 1° luglio iniziodel calciomercato. Guardando le scadenze contrattuali degli ...Poi Pescara (promozione in Serie B),(esordio in A) ed il Sassuolo. In Emilia ha guidato i ... Tutte le informazioni sono reperibili sul sitodella società. I prezzi sono quelli dell'...

Il Milan controriscatta Colombo dal Lecce: ora è UFFICIALE | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Le strade tra il Lecce e Marco Baroni si dividono. Ora è ufficiale. Nessuna conferma per il tecnico protagonista insieme agli altri della promozione e della salvezza del Lecce in serie A nelle ultime ...La proposta dell'U.S. Lecce di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dell'allenatore e del suo staff non ha trovato accoglimento. Dopo due anni ...