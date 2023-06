(Di martedì 20 giugno 2023) Che cosa può accadere di peggio a una famiglia di fuocherelli che gestisce un negozio dove tutto è infiammabile, esplosivo o rovente che ritrovarsi con tubature che fanno acqua da tutte le parti e lo scantinato allagato? Eppure è da questa sciagura, che potrebbe costare la fine della loro attività commerciale, che nascerà una bellissima storia d’amore tra la giovane ragazza di fuoco Ember e il ragazzo d’acqua Wade. Comincia così, il nuovo film di animazione, che dopo essere stato presentato in anteprima all’festival di Cannes (era il film di chiusura) arriva al cinema dal 21 giugno. PerchéIl titolo prende il nome dalla metropoli immaginaria in cui si svolge la storia, una città abitata da diversi gruppi di persone, ognuno dei quali rappresenta uno dei quattro ...

Si tratta di scatti suggestivi e di pregevole fattura,e proprie opere d'arte, ma non è solo questo. Dietro ogni fotografia si nascondono, aneddoti, momenti cruciali della vita del ...Ogni gioco riesce ad avere una propria anima grazie ad una buona combinazione tra... Il gameplay del gioco è diviso in due parte, la fase di organizzazione , e lee proprie missioni all'...Alle 18 " consigliato per bambini e bambine dai 3 anni " Rosetta Martellini e Elena Carrano propongono "LesonoA viva voce negli albi illustrati", un viaggio tra lead alta voce ...

Le storie vere dentro Elemental, l'ultimo arrivato di casa Disney Pixar GQ Italia

Si può pensare che i cartoni animati siano un puro prodotto di fantasia. Non è così per "Elemental", al cinema dal 21 giugno ...È tutto vero, Elio e le Storie Tese hanno annunciato la loro reunion e l'atteso ritorno in tour, a modo loro. Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono 'Qu ...