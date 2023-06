Le spese straordinarie per i figli sono da concordare? 

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Tra genitori separati si parla spesso di “” (oextra) ossia quei costi riferiti aiche si dividono in queste categorie:mediche,scolastiche,sportive eludiche/ricreative. Ogni tribunale, e anche il consiglio nazionale forense, ha fornito un preciso elenco (che può essere reperito sui siti internet dei tribunali stessi) di quali siano leextra e, quindi, che cosa rientri precisamente in tutte le categorie sopra elencate. In questo modo, i genitori potranno consultare gli elenchi per eliminare ogni dubbio circa la classificazione o meno di un costo come straordinario. Individuare se una spesa sia straordinaria è importante, poiché questi costi non...