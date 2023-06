Le prime immagini di Maestro 88 | nuova ammiraglia di Apreamare

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 20 giugno 2023) Svelate in anteprima ledel nuovo yacht semi-planante full cusotm didella gamma: il88. Con volumi sorprendenti, eleganza senza tempo, comfort più sfrenato e affidabilità, il nuovo modello è unico nel suo genere e punta a cambiare il modo di navigare e di vivere il mare. Un progetto nato per caso I grandi progetti, come le grandi storie, possono nascere casualmente, dalla passione e dalle felici intuizioni dei suoi protagonisti. Così è nell’arte o nella scienza, così è anche nella nautica. È il caso della lineadiche vanta i natali in un ristorante di Genova durante il Salone Nautico del 2005, quando furono tracciati su un pezzo di carta i primi schizzi di quella linea destinata a cambiare il modo di ...