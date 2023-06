Le Migliori App Che Impediranno Il Surriscaldamento Del Tuo Telefono Android

(Di martedì 20 giugno 2023) Le alte temperature danneggiano i componenti interni e muoiono lentamente gli smartphone, sciogliendo la saldatura che collega i componenti, distorcendo lo schermo e scaricando la capacità della batteria. In una giornata calda, quando esci dalla piscina, potresti trovare la batteria delche brucia in una pozza di vetro e plastica. Fortunatamente, ci sono app che possono aiutare a prevenire che ciò accada. Ecco tre app che ti avvisano quando la temperatura della batteria del tuo dispositivosale a livelli pericolosi. Perché i telefoni si surriscaldano? Prima di esaminare le app, ti starai chiedendo perché non puoi fare affidamento sulla funzione di spegnimento termico integrata nello stesso? L’arresto termico si verifica ...

Ad esempio, fra le tante, ci sono anche delleper SM che offrono programmi di sofrologia, un ... è possibile individuare lestrategie di gestione dello stress per promuovere il benessere ...I clienti potranno analizzare le esperienze degli utenti finali con i desktop e leHorizon , ... Grazie ai flussi di lavoro di automazione integrati sarà possibile intraprendere le azioni...Nella lista qui in alto trovate alcune dellepromo disponibili su Amazon questa settimana. ...potenziata del processore A15 Bionic per prestazioni fulminee in ogni momento e con ogni. Il ...

Scopri le migliori app per tenere traccia dei tuoi impegni e attività ... Telefonino.net

Polestar x Meizu: annunciata una partnership strategica per un sistema di infotainment per automobile (basato su Flyme Auto).Questa settimana su Amazon troviamo tantissime promo con dei coupon sconto che permettono di risparmiare fino al 50%. Scopri le migliori offerte ...