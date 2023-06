Le leggi per punire l’istigazione a delinquere anche via social già ci sono

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 giugno 2023) «E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda». Il ritornello del brano cantato da Fabri Fibra e dal duo Colapesce Dimartino è l’esatto emblema della politica attuale: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Dunque, cavalcando l’onda della legittima indignazione per quanto accaduto la scorsa settimana a Casal Palocco – quartiere nella zona Sud-Ovest di Roma, a pochi chilometri dal litorale di Ostia -, ecco che il governo Meloni non ha perso tempo annunciando un’iniziativa (di cui però ancora non vi è alcuna traccia testuale) legislativa per andare a modificare il codice penale, inserendo la fattispecie di reato di “istigazione avia“. Peccato per l’esecutivo, che il sistema normativo italiano (e non solo) preveda già una pena per chi si macchia di atti che rischiano di provocare emulazione, ...