Le Georgia supera l’Italia e diventa il principale esportatore di vino in Russia Globalist.it

Tra gennaio e maggio, le importazioni di vino dalla Georgia sono aumentate del 63% su base annua e ha superato l'Italia, che ha registrato un aumento delle spedizioni del 31% ...Oltre 350 vini in degustazione, seminari, masterclass e showcooking: Helmuth Köcher torna nella Georgia caucasica, terra con 8mila anni di storia vitivinicola ll patron del Merano WineFestival Helmuth ...