Le carte di Roma per strappare Expo 2030 a Riad

(Di martedì 20 giugno 2023) E se la Francia stesse cercando, con l’appoggio all’Arabia Saudita per, una carta da giocarsi con l’Italia su altri dossier? L’idea serpeggia al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, e ciò potrebbe suggerire anche quali settori potrebbero essere oggetto delle discussioni tra il governo francese e quello italiano sulla sede dell’. Oggi Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è a Parigi per sostenere la candidatura di. La carta vincente è “conciliare tradizione e innovazione”, ha detto arrivando alla sede del Bureau international dessitions. Tra i punti di forza della candidatura italiana, ci sono la volontà di “dimostrare che uomo e ambiente possono convivere e poi un’idea di cooperazione con le altre nazioni che ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parigi, 20 giu - "Credo - ha sottolineato Meloni - che la carta vincente di Roma sia che puo' conciliare tradizione e innovazione. Credo che ci siano punti molto solid ...Salgono le quotazioni di Roma, in corsa per ospitare Expo 2030 assieme a Riad (Arabia Saudita), Busan (Corea del Sud) e Odessa (Ucraina). Oggi alle 15 le città che si contendono l’evento internazional ...