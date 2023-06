LCD al capolinea? Sì | secondo il maggiore produttore di cristalli liquidi al mondo

(Di martedì 20 giugno 2023) Parola del più grande fornitore dial. I clienti non chiedono più la tecnologia LCD, quindi mancano i presupposti per investire ancora nella sua ricerca....

Alla recente Display Week di fine maggio, Raikes ha intervistato un portavoce di Merck (il maggior fornitore al mondo di cristalli liquidi per i pannelli) chiedendo che progetti ci fossero in ...Inoltre, resterebbe ancora da capire che tipologia di display verrà utilizzata: puntare su una soluzione mini - LED incrementerebbe ulteriormente il prezzo, mentre un classicorenderebbe il costo ...Alla recente Display Week di fine maggio, Raikes ha intervistato un portavoce di Merck (il maggior fornitore al mondo di cristalli liquidi per i pannelli) chiedendo che progetti ci fossero in ...

L'innovazione della tecnologia LCD è ormai al capolinea AF Digitale

Durante l'ultima Display Week, Merck ha rivelato di non avere nuovi progetti R&D nei cristalli liquidi per TV grande schermo, un segnale di come la tecnologia dominante degli ultimi anni si avvicini a ...La ricerca e lo sviluppo sui pannelli LCD hanno molto rallentato negli ultimi tempi ed è ormai un dato di fatto che l’innovazione di questa tecnologia si sia ...