Lazio | Pinamonti obiettivo possibile

(Di martedì 20 giugno 2023) . In attesa di capire chi tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic partirà, il club biancoceleste cerca un vice-Immobile. Tra i nomi emergono nuovi sviluppi che portano al centro la pista. L’attaccante classe ’99 in forza al Sassuolo sembra essere apprezzato da Sarri, per le sue doti tecniche che fisiche, e per la disponibilità a ricoprire il ruolo di alternativa al capitano biancoceleste. La trattativasi presenta complessa a causa del valore del suo cartellino. Il Sassuolo potrebbe chiedere circa 20 milioni di euro, lapotrebbe cercare di sfruttare la carta Cancellieri, un giocatore gradito al club. L'articolo proviene da Italia Sera.