Lazio | Lotito ha chiesto questo giocatore alla Juve 'No' secco dei bianconeri

(Di martedì 20 giugno 2023)

... gli ha presentato una proposta shock da 8 milioni l'anno per 4 anni più opzione di un anno garantendo alla15 milioni. Eppure non ha costrettoa cederlo, ha lasciato la porta aperta ...In caso di saluti invece, l'estate potrebbe farsi torrida: con il serbo in scadenza la prossima stagione, il presidente dellaClaudioha meno potere di contrattazione , con l'idea da ...L'ultima possibilità didi monetizzare il talento serbo si riflette innanzitutto nelle valutazioni sul cambio di squadra, con l'addio del Sergente alladato a 1,37. Un'offerta ai minimi ...

La Lazio torna all'opera pronta per affrontare questa sessione di mercato estiva. Tante saranno le novità in casa biancoceleste, soprattutto in attacco, dove sicuramente arriverà qualcuno in grado di ...La Lazio, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, starebbe seguendo con particolare attenzione due profili che sono presenti anche nel mirino della Fiorentina: Berardi e Audero.