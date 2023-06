Lavori nel Napoletano | stop acqua nel weekend in alcuni comuni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGori informa che la Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, per consentire idi risoluzione delle interferenze tra la condotta adduttrice San Clemente-Cercola e la nuova tratta ferroviaria Napoli-Bari, è costretta ad interrompere la fornitura di risorsa idrica dalle ore 22 di venerdì 23 giugno alle ore 22 di domenica 25 giugno, neidi Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio e Pomigliano D’Arco. A seguire il dettaglio delle strade coinvolte e dei punti di approvvigionamento. Casalnuovo di Napoli: intero territorio comunale, esclusa frazione di Casarea. Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con batterie di fontanine, per tutta la durata della sospensione, in: 1) Via Filichito (di fronte agenzia assicurativa); 2) Via ...