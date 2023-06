L’Autonomia che non piace a nessuno | bocciatura anche dalla Banca d’Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 giugno 2023) Ancora un avvertimento al governo suldifferenziata. Stavolta arriva, che invita l’esecutivo a valutare la riforma puntando maggiormente su prudenza e gradualità. In una memoria scritta inviata alla commissione Affari costituzionali del Senato sul ddl Calderoli, Bankitalia sottolinea il rischio per l’efficienza di tutto il sistema produttivo e per la finanza pubblica. L’avvertimento dellasulL’avvertimento è chiaro: è necessario “valutare attentamente” tutte le possibili conseguenze dell’applicazione della riforma, “procedendo con la necessaria gradualità”. Altrimenti si rischiano “processi difficilmente reversibili” e “dagli esiti incerti”. Altro pericolo sottolineato...