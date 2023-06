(Di martedì 20 giugno 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: Madrid 19/06/2023 alle 21:27 CEST Lo storico capitano dell’Inter ha elogiato il suo connazionale e attaccante ‘nerazzurri’ “Non c’è niente”, ha detto riguardo alle voci sulla sua partenza Javier Zanetti, ex calciatore argentino dell’Inter e vicepresidente del club italiano, ha dichiarato lunedì che è suo connazionaleMartínez è “felice” nella squadra, nella quale ha appena concluso la sua quinta stagione consecutiva.Martínez è il principale riferimento offensivo dell’Inter e le sue prestazioni nelle ultime stagioni hanno portato alcuni club ad essere interessati ad ingaggiarlo. “. Non c’è niente”, ha ...

Tra i presenti anche Javier Zanetti , il vice presidente dell' Inter, che è stato intervistato rapidamente da Sport : 'contento all'Inter. Non c'è niente'Osimhen è un giocatore con ferocia agonistica, lo stacco di testa e può migliorarenel cucire con i centrocampisti.tecnicamente è superiore, ma in generale Osimhen èpiù forte di ...... portiere dell'Inter che Erik ten Hag conoscebene per i trascorsi comuni all'Ajax. Tra le ... Come il caso di William: "I giornalisti hanno venduto Barella , Onana , Brozovic ,, poi ...

INTER, ZANETTI: "LAUTARO MOLTO CONTENTO IN NERAZZURRO" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Lautaro è molto contento all'Inter. Non c'è niente". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti smentisce le ...Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha negato qualsiasi possibilità di partenza di Lautaro Martinez, accostato ai grandi club europei ...