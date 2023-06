L’Area Sacra di Largo Argentina riapre al pubblico

Leggi su funweek

(Di martedì 20 giugno 2023) La storia millenaria deldi, dal 20 giugno, si offre alcon un nuovo percorso che per la prima volta consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico, leggendone le fasi di vita dall’età repubblicana attraverso l’epoca imperiale e medievale, fino alla riscoperta avvenuta nel secolo scorso con le demolizioni degli anni Venti. LEGGI ANCHE: — Romadi Torre, sai perché si chiama così? Non c’entra niente l’, bensì Strasburgo >> I lavori, condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono stati resi possibili grazie a un atto di mecenatismo da parte della Maison Bulgari. Foto Uff Stampa ZetemaLa maestosità dei resti dei templi ...