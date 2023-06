L' amore bugiardo | Jon Hamm conferma | Avrei dovuto essere il protagonista di Gone Girl

(Di martedì 20 giugno 2023) L'attore Jon, durante un'apparizione televisiva, hato che avrebbeildi L'. Jonha svelato che tra i film di cui avrebbe potutonella sua carriera c'è L'. La star di Mad Men hato un'indiscrezione di cui si parlava da tempo, sottolineando anche un dettaglio divertente. LadiDurante un episodio di Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jonha risposto alla domanda di due fan,ndo che ...

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando L'" Gone Girl è arrivato al cinema. Protagonista del thriller drammatico è Ben Affleck , che interpreta Nick Dunne. La trama ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Amy , sua moglie,

L'amore bugiardo - Gone Girl, Jon Hamm ha quasi soffiato il ruolo a ... ComingSoon.it

L'attore Jon Hamm, durante un'apparizione televisiva, ha confermato che avrebbe dovuto essere il protagonista di L'amore bugiardo - Gone Girl.Jon Hamm ha confermato di aver quasi ottenuto il ruolo da protagonista in Gone Girl - L'amore bugiardo, una scelta che di conseguenza avrebbe escluso Ben Affleck.