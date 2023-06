L’alfabeto di Raffaella Carrà Da Carramba che all’inizio rifiutò “stanno sempre a frigna?” al no a Frank Sinatra “misi la sua collana in un posacenere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Se n’è andata, ma solo a parole. Tanto per citare uno dei suoi successi cult. Perché a, che lo scorso 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni, è riuscita un’altra impresa clamorosa: continuare a brillare, esserciriempiendo l’assenza, sapere fare rumore persino quando il silenzio è di quelli disturbanti. Non è un caso che #80 sia stato uno dei trend più stabili per 48 ore: migliaia di persone hanno deciso di festeggiarla e di farlo senza malinconia, sentimento che per sua stessa ammissione ha frequentato di rado. Per indole, indietro guardava poco, preferiva essere una donna del suo tempo. Lo è stata e lo sarà per. Come racconta questo alfabeto – dalla A di Amore (uno dei suoi programmi cult) alla Z di zebra, simbolo della sua amata Juventus – che racchiude segreti, ...